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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы и Балхаше

25 Декабря 2021 02:22
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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы и Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 25 декабря ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы и Балхаш.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Автор:

Ринат Дусумов

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