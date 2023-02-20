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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актау

Автор:  
Малика Сафаргалиева
20 Февраля 2023, 05:46
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 20 февраля в Алматы и Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Алматы и Актау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 20 февраля на большей части Казахстана ожидаются снег и низовые метели.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана и Астане объявили штормовое предупреждение.


Алматы   Экология   Казгидромет   Мангистауская область   Регионы   Погода   Актау  
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