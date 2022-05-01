Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Балхаше и Жезказгане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 1 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Балхаш и Жезказган.

Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 1 мая пройдут дожди с грозами.