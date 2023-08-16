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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Астане и Атырау

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Августа 2023, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Астане и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 16 августа ожидаются благоприятные метеоусловия. Лишь в Алматы, Астане и Атырау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в среду под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Астана   Алматы   Экология   Казгидромет   Погода   Атырау  
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