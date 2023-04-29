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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау

Автор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2023, 05:26
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 29 апреля в Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 29 апреля на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, а на севере и юге пройдут дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в пяти областях Казахстана ожидаются заморозки.

Алматы   Актюбинская область   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Регионы   Погода   Актобе   Атырау  
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