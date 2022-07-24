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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 24 июля
24 Июля 2022 05:21

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 24 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 24 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы. Метеоусловия в городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 24 июля в восточных и западных регионах Казахстана ожидаются дожди и грозы.

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Автор:
Корреспондент
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