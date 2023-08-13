Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 13 августа ожидаются благоприятные метеоусловия. Лишь в Актобе метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье в Казахстане ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.