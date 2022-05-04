4 Мая 2022 04:12

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В данных городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Актобе и Петропавловске будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана 4 мая ожидаются гроза и сильный ветер.