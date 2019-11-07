+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше

7 Ноября 2019 06:06
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 7 ноября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау и Караганде
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 ноября в двух городах РК Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау Какие метеоусловия прогнозируют в городах страны

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Актобе и Балхаше.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Погода,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив