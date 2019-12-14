+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 1 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше 14 декабря

14 Декабря 2019 01:33
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше 14 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше 14 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны
Какая погода будет в Казахстане 14 - 17 декабря Неустойчивый характер погоды сохранится 13 декабря в Казахстане Неблагоприятные метеоусловия в Актобе и Усть-Каменогорске ожидаются 13 декабря

«14 декабря 2019 года в городах Актобе и Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив