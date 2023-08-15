Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 15 августа ожидаются благоприятные метеоусловия. Лишь в Актобе, Алматы и ночью в Атырау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 15 августа ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега,

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.