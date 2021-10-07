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    05:46, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 7 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 7 октября, лишь в Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в Актобе под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза. Однако по сообщению РГП «Казгидромет», в Актобе 7 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Напомним, ветреную погоду и туман прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 7 октября.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Природа Актюбинская область
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