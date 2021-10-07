Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 7 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 7 октября, лишь в Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Актобе под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза. Однако по сообщению РГП «Казгидромет», в Актобе 7 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, ветреную погоду и туман прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 7 октября.