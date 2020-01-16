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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 16 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 16 января ожидаются в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«16 января 2020 года в городе Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.
В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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