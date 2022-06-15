15 Июня 2022 05:49

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

15 июня, ночью 16 июня 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди, грозы и шквалистый ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 15 июня.