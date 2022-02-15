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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актау и Атырау

15 Февраля 2022 07:24
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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актау и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 15 февраля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Актау и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Атырауская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Погода  
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Автор:

Ринат Дусумов

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