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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК

5 Ноября 2022, 06:23
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК
5 Ноября 2022, 06:23

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 5 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, Караганда, Балхаш, Жезказган, Темиртау. НМУ 2-й степени прогнозируют в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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