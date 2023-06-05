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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Июня 2023, 03:17
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 июня 2023 года в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Актобе, Актау, Алматы, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидается сильная жара.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Астана   Алматы   Экология   Погода   Караганда   Актобе   Атырау   Усть-Каменогорск   Актау  
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