Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана

22 Января 2023, 06:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 22 января в 8 городах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По инфомации РГП «Казгидромет», в воскресенье в городах Костанай, Караганда, Жезказган,Темиртау, Балхаш, Актобе, Астана и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось, погоду без осадков прогнозируют 22 января на большей части республики.