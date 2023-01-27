Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 7 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 27 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Шымкент и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, погода без осадков ожидается 27 января в Казахстане.