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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 7 городах РК

27 Января 2023, 06:23
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 7 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 27 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Шымкент и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, погода без осадков ожидается 27 января в Казахстане.


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