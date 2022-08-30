30 Августа 2022 03:00

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 6 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия во вторник, 30 августа, ожидаются в 6 городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау и Костанай.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).