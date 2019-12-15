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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах страны

15 Декабря 2019 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 декабря в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Актобе, Костанай, Петропавловск, Уральск ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Экология, Казгидромет,
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Гульмира Байзакова

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