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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана

17 Декабря 2022, 06:19
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в 13 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 17 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Темиртау, Жезказган, Костанай, Кокшетау, Петропавловск. НМУ второй степени - в городах Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 17 декабря.

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