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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городаx Казахстана

20 Января 2023, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городаx Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 20 января ожидаются в 12 городах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По информации РГП «Казгидромет», 20 января в городах Костанай, Караганда, Кокшетау, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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