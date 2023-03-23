Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актобе, Актау, Астана и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг практически на всей территории РК под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков. Лишь в северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, в южной половине - гололед, усиление ветра.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как сообщалось ранее, в пяти областях 23 марта объявлено штормовое предупреждение.