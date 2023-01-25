Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК

25 Января 2023, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 25 января ожидаются в десяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Астана и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Новости по теме
Погода без осадков будет в Казахстане 25 января
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Теги:
Читайте также
Погода без осадков будет в Казахстане 25 января
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и 9 городах Казахстана
Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
Цены на природный газ подорожали в США, но подешевели в Европе
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
3 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
5 Сервис по легализации иностранных авто запустили в Казахстане

Лента новостей