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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

2 Февраля 2023, 05:43
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 2 февраля в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 2 февраля на юге Казахстана ожидаются дожди и снег.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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