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    02:22, 17 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются на севере Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 17 марта в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Нур-Султан, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Костанайская область Астана Павлодарская область Акмолинская область
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