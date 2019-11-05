-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:51
-
-
-
-
вчера 19:35
-
-
вчера 19:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 ноября в двух городах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – неблагоприятные метеоусловия ожидаются 4 ноября в Атырау, Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5 ноября
- Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана
- Нурлан Ногаев: У нас есть конкретный план улучшения экологии Атырау
- Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 5-7 ноября
- В Туркестане открыли новый парк
- О гололеде предупредили жителей столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана