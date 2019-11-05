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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 ноября в двух городах РК

5 Ноября 2019 06:34
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 ноября в двух городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – неблагоприятные метеоусловия ожидаются 4 ноября в Атырау, Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Гульмира Байзакова

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