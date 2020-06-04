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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 4 июня в Шымкенте
4 Июня 2020 05:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня только в городе Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».
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