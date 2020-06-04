Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 4 июня в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня только в городе Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».







