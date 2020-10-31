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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 октября в шести городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
31 Октября 2020, 06:31
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 октября в шести городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 октября в шести городах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Кызылорда, Шымкент, Нур-Султан и Балхаш, ночью в Петропавловске, Талдыкоргане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Астана   Алматинская область   Карагандинская область   Кызылординская область   Северо-Казахстанская область   Шымкент  
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