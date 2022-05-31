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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 мая в Атырау и Шымкенте
31 Мая 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 мая в Атырау и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 31 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

31 мая 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в двух городах - Атырау и Шымкенте.

Метеорологические условия в городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 31 мая ожидаются дождь и град на севере, востоке и в центре Казахстана.



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