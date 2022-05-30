30 Мая 2022 04:05

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 30 мая в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 30 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 30 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в городе Атырау. Метеорологические условия в городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 30 мая ожидаются дожди с грозами на севере и востоке Казахстана.



