3 Июня 2022 06:29

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 3 июня в Актобе и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 3 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 3 июня 2022 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Актобе и Атырау. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 3 июня ожидается неустойчивая погода на большей части Казахстана.