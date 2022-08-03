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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 3 августа в Алматы и Атырау
3 Августа 2022 06:27

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 3 августа в Алматы и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 3 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 3 августа неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы и Атырау. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в среду в Казахстане ожидаются дожди и грозы.


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