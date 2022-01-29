Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 29 января в восьми городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологи прогнозируют неблагоприятные для качества воздуха метеоусловия в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В субботу, 29 января, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султане, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Темиртау, Риддере (2-й степени), Семее (2-й степени) и Усть-Каменогорске (2-й степени).

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

НМУ подразделяются на степени: I степень — передается, если ожидается превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. II степень — передается, если ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК.