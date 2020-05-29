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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 29 мая лишь в Шымкенте
29 Мая 2020 07:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 мая в городе Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха
В остальных городах метеоусловия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Экология, Казгидромет, Шымкент,
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