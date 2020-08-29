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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 29 августа в пяти городах РК

29 Августа 2020 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 29 августа в пяти городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 августа в городах Актобе, Атырау, Павлодаре, Петропавловске, ночью в Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Актюбинская область   #Атырауская область   #Костанайская область   #Павлодарская область   #Северо-Казахстанская область   #Экология  
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Гульмира Байзакова

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