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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 29 августа в пяти городах РК
29 Августа 2020 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 августа в городах Актобе, Атырау, Павлодаре, Петропавловске, ночью в Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ».
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
#Актюбинская область #Атырауская область #Костанайская область #Павлодарская область #Северо-Казахстанская область #Экология
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