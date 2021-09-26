Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 26 сентября лишь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 26 сентября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Так, 26 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Нур-Султане. В остальных городах республики метеоусловия будут благоприятными.





Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



