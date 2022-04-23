Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 23 апреля в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в субботу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью 23 апреля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Нур-Султана.

В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 23 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди.