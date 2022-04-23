Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 23 апреля в Нур-Султане
Ночью 23 апреля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Нур-Султана.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что 23 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди.