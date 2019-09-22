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20.09.2019 23:00
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20.09.2019 22:27
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20.09.2019 21:27
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 22 сентября в Шымкенте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 22 сентября в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске,
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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