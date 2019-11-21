Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 ноября в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» опубликовал прогноз неблагоприятных метеоусловий на 21 ноября, передает МИА «Казинформ».

«21 ноября 2019 года в городах Караганда, Темиртау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении ведомства.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).