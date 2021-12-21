Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 декабря в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз метеорологических условий в городах Казахстана на 21 декабря дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, 21 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Актау.

В Актау сутки 21 декабря, ночью 22 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы сутки 21 декабря, ночью 22 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Нур-Султане ночью 21 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ночью 21 декабря ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ во всех городах отсутствует.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).