Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 апреля в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в четверг неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

21 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

Предупреждение первой степени НМУ.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 21 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди.