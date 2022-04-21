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    06:33, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 апреля в Актобе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в четверг неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    21 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

    Предупреждение первой степени НМУ.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что 21 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди.


    Теги:
    Погода Казгидромет Экология Актюбинская область
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