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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 20 декабря в двух городах страны
20 Декабря 2019 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 декабря в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКакие метеоусловия будут в Казахстане 18 декабря Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря О неблагоприятных метеоусловиях в городах страны рассказали синоптики
По информации Казгидромета, в городах Актау, Атырау ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Атырауская область, Экология, Казгидромет, Мангистауская область,
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