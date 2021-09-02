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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 2 сентября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В этот день неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в городе Нур-Султан.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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