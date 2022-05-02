05:17, 02 Май 2022 | GMT +6
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 мая в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в городе Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В мегаполисе прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 2 мая ожидаются дожди и грозы.