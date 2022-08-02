Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 августа в Алматы и Актобе
2 Августа 2022 06:32

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 августа в Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 2 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 2 августа неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы и Актобе.

Метеорологические условия в этом городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что во вторник в Казахстане ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер.


Новости по теме
Наводнение в Кентукки: 30 погибших и сотни пропавших без вести
Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
Более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице
Читайте также
Наводнение в Кентукки: 30 погибших и сотни пропавших без вести
Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
Более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице
Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана 2 августа
Крупный пожар уничтожил 21 тыс. гектаров леса в Калифорнии
Госслужащих в Алматы осудили за хищение 423 млн тенге
Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
3 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
4 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
5 Рыбакина понесла потерю в мировом рейтинге после триумфа на Уимблдоне

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив