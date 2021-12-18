-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 18 декабря в четырех городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз метеорологических условий в городах Казахстана на 18 декабря дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
По данным синоптиков, 18 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах: Алматы, Шымкенте, Атырау и Балхаше.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Дождь, снег, туман, гололед - прогноз на 18 декабря в Казахстане
- Снег и туман прогнозируют в большинстве регионов Казахстана
- Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий
- Из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах
- Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана