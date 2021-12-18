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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 18 декабря в четырех городах Казахстана

18 Декабря 2021 05:32
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 18 декабря в четырех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз метеорологических условий в городах Казахстана на 18 декабря дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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По данным синоптиков, 18 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах: Алматы, Шымкенте, Атырау и Балхаше.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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