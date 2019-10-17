+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.81 EUR 430.27
RUB 6.06 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 17 октября лишь в Шымкенте

17 Октября 2019 05:39
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 17 октября лишь в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 октября в городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 октября
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане  15 октября Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей четырех городов Казахстана

По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Казгидромет, Шымкент,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив