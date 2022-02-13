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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 февраля в Алматы

13 Февраля 2022 04:36
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 февраля в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» дал прогноз метеусловий, влияющих на качество воздуха в горолах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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По данным синоптиков, 13 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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#Алматы   #Экология   #Погода  
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